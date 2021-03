Marche | da domani la zona rossa | due settimane tra divieti e restrizioni Come cambia la nostra vita

Advertising

FlorentinaTapuc : Covid Marche. Da domani vaccini AstraZeneca a domicilio con medici. Parola di Assessore Saltamartini - FaraoneLino : Covid Marche. Da domani vaccini AstraZeneca a domicilio con medici. Parola di Assessore Saltamartini - infoitsalute : Vaccino Astrazeneca Marche: da domani in campo i medici di base - zazoomblog : Marche da domani la zona rossa: due settimane tra molteplici divieti e ampie restrizioni. Come cambia la nostra vit… - seniorvenetian : @nonexpedit Sennò è “fuori stanza”, sennò è “in assemblea del personale”, sennò “è in ferie”, sennò “riprovi domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche domani

ANCONA - Datutte leentrano in zona rossa e le limitazioni che dal 3 marzo hanno via via interessato quattro province, a cominciare dal quella di Ancona per proseguire con Macerata, Pesaro Urbino e ...ROMA " Scompare il giallo dalla mappa "a colori" dell'Italia nell'emergenza Covid. Darestano solo regioni "arancioni" e "rosse", con l'unica eccezione della Sardegna che resta in ..., ...L’AQUILA – Dopo il primo Natale in zona rossa, la seconda Pasqua blindata per l’Italia. Lo ha deciso il governo di Mario Draghi di fronte all’impennata dei contagi e al rischio di ...Dai servizi alla persona come lavanderie agli esercizi commerciali come supermercati, ferramenta, librerie, concessionarie, ottici, vivai: ecco chi non chiude in zona rossa. Allegata all'articolo l'or ...