Mancini non ha dubbi: “Messi è ancora il giocatore più forte del mondo” (Di domenica 14 marzo 2021) “Chi è il giocatore più forte del mondo? Penso ancora Messi, anche l’altra sera a Parigi ha giocato benissimo, non mi sembra un calciatore finito“. Questa l’idea di Roberto Mancini, intervenuto a “90° minuto” su Rai 2. “Sta venendo fuori Mbappe’, che diventera’ fortissimo e lo e’ gia’ e anche Neymar puo’ migliorare – ha aggiunto – E poi Ronaldo e’ un grande giocatore. Se la Juve farebbe bene a cederlo? Non lo so, non dovete chiederlo a me. Lui e’ un grande calciatore, poi si puo’ giocare un po’ meno bene anche considerando le molte partite“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “Chi è ilpiùdel? Penso, anche l’altra sera a Parigi ha giocato benissimo, non mi sembra un calciatore finito“. Questa l’idea di Roberto, intervenuto a “90° minuto” su Rai 2. “Sta venendo fuori Mbappe’, che diventera’ fortissimo e lo e’ gia’ e anche Neymar puo’ migliorare – ha aggiunto – E poi Ronaldo e’ un grande. Se la Juve farebbe bene a cederlo? Non lo so, non dovete chiederlo a me. Lui e’ un grande calciatore, poi si puo’ giocare un po’ meno bene anche considerando le molte partite“. SportFace.

Advertising

forzaroma : #Euro2020, #Mancini su #Zaniolo: 'Non possiamo rischiare di portarlo se non è pronto' - danKorpiklaani : RT @TuttoMercatoWeb: Il migliore al mondo? Mancini non ha dubbi: 'Messi ancora il numero 1. CR7? Grande giocatore' - TuttoMercatoWeb : Il migliore al mondo? Mancini non ha dubbi: 'Messi ancora il numero 1. CR7? Grande giocatore' - TuttoMercatoWeb : Mancini ci va cauto con Zaniolo: 'Non possiamo rischiare di portarlo non pronto all'Europeo' - PagineRomaniste : #Italia, #Mancini: '#Zaniolo puo diventare importante ma deve recuperare bene. Non possiamo rischiare di portarlo n… -