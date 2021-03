LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Leclerc sempre in vetta alla classifica, Mercedes lavora sul passo (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 classifica AGGIORNATA TEMPI: 1 Charles Leclerc Ferrari1:30.486 21 2 Lando NORRIS McLaren+0.251 25 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.441 27 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.747 30 5 Esteban OCON Alpine+1.031 29 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.567 34 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.149 40 8 George RUSSELL Williams+2.245 40 9 Lance STROLL Aston Martin+5.614 41 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.154 10.02 Davvero un ottimo crono per il britannico della McLaren, che si atTesta a 251 millesimi da Leclerc con una mescola di svantaggio. 10.00 Mick Schumacher commette qualche errore e non si migliora al primo tentativo di giro veloce su gomma rossa, mentre Lando Norris porta la McLaren in seconda piazza con un ottimo 1’30?737 su gomma ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.05AGGIORNATA TEMPI: 1 CharlesFerrari1:30.486 21 2 Lando NORRIS McLaren+0.251 25 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.441 27 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.747 30 5 Esteban OCON Alpine+1.031 29 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.567 34 7 Valtteri BOTTAS+2.149 40 8 George RUSSELL Williams+2.245 40 9 Lance STROLL Aston Martin+5.614 41 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.154 10.02 Davvero un ottimo crono per il britannico della McLaren, che si ata a 251 millesimi dacon una mescola di svantaggio. 10.00 Mick Schumacher commette qualche errore e non si migliora al primo tentativo di giro veloce su gomma rossa, mentre Lando Norris porta la McLaren in seconda piazza con un ottimo 1’30?737 su gomma ...

