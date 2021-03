La Corte smentisce Cassese e dà ragione a Conte: “I Dpcm sono legittimi” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Fatto Quotidiano racconta oggi che una sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Valle d’Aosta che annullava il decreto della presidenza del consiglio di Giuseppe Conte e sulla quale il governo aveva proposto ricorso dà ragione all’ex premier e sostiene, al contrario di quello che dicevano giuristi del calibro di Sabino Cassese, che i Dpcm sono uno strumento legislativo adatto per legiferare sull’emergenza sanitaria. Per la Consulta, spiega oggi Ilaria Proietti sul quotidiano di Marco Travaglio, l’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale e l’attivazione di strumenti come i Dpcm “capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire” rappresentano una soluzione consona al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Il Fatto Quotidiano racconta oggi che una sentenza dellaCostituzionale sulla legge regionale della Valle d’Aosta che annullava il decreto della presidenza del consiglio di Giuseppee sulla quale il governo aveva proposto ricorso dàall’ex premier e sostiene, al contrario di quello che dicevano giuristi del calibro di Sabino, che iuno strumento legislativo adatto per legiferare sull’emergenza sanitaria. Per la Consulta, spiega oggi Ilaria Proietti sul quotidiano di Marco Travaglio, l’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale e l’attivazione di strumenti come i“capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire” rappresentano una soluzione consona al ...

