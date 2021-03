Juve-Cagliari, Cragno colpito al volto: “Ronaldo andava espulso!” (Di domenica 14 marzo 2021) La Juve sta vincendo 0-3 a Cagliari con una tripletta di Ronaldo, ma sta destando tantissime polemiche una mancata espulsione del portoghese E’ terminato da pochi minuti il primo tempo tra Cagliari e Juventus che vede i bianconeri avanti 0-3 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, il secondo su calcio di rigore, che così ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) Lasta vincendo 0-3 acon una tripletta di, ma sta destando tantissime polemiche una mancata espulsione del portoghese E’ terminato da pochi minuti il primo tempo trantus che vede i bianconeri avanti 0-3 grazie alla tripletta di Cristiano, il secondo su calcio di rigore, che così ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo voglia di far vedere che siamo la Juve e che vogliamo giocarci il campionato fino alla… - VinTorzillo : @tancredipalmeri Dici? Calvarese, Cagliari-Juve, Bernardeschi,ti ricorda nulla? - NonCapiscer : RT @Nicol35807036: 1-Tonali sulla gamba di Ionita in Benevento-Milan ?? 2-Ronaldo sulla faccia di Cragno in Cagliari-juve ?? La stagione è l… -