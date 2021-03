Junior Messias nel mirino della Lazio

Advertising

epiphoned_ : Fortino questo Vlahovic, mi ricorda molto quel giocatore che volevo prendere all'asta di riparazione ma che poi ho… - JCTweet_ : @GoalItalia Junior Messias ai tempi dell'Eccellenza - ElioGusti : RT @GoalItalia: Consegnava frigoriferi e lavatrici ?? Oggi è il gioiello del Crotone ???? Junior Messias, la sorpresa della Serie A ? http… - GoalItalia : Consegnava frigoriferi e lavatrici ?? Oggi è il gioiello del Crotone ???? Junior Messias, la sorpresa della Serie A… - donnie_darko82 : RT @UbriacoACM: 'Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: <<Questa è la carezza di Junior Messias>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Junior Messias

Goal.com

Il Crotone, che con Serse Cosmi ha ritrovato la vittoria battendo il Torino in una partita fondamentale, si affiderà al 3 - 4 - 1 - 2: nuovo ruolo perche fa il trequartista, ...Al 12 primo lampo del Crotone conche scende sulla destra, si accentra in area e lascia partire un tiro a rientrare che finisce non molto lontano dal palo. Al 14 comunque arriva il ...Junior Messias è il centrocampista al momento al Crotone che è entrato nel mirino della Lazio. Leggi l'articolo per saperne di più!Probabili formazioni Serie A: i moduli e le mosse degli allenatori per le partite che compongono il quadro della 27^ giornata del massimo campionato.