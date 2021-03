Gemma Galgani, commovente messaggio per Maria De Filippi: “I sogni si avverano” (Di domenica 14 marzo 2021) Gemma Galgani scrive un messaggio a Maria De Filippi per la fine della stagione di C’è posta per te: “I sogni si avverano”. Gemma Galgani, dopo essere stata ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te, ha scritto un messaggio a Maria De Filippi rignraziandola per aver esaudito il suo desiderio. Gemma ha ricevuto la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 14 marzo 2021)scrive unDeper la fine della stagione di C’è posta per te: “Isi”., dopo essere stata ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te, ha scritto unDerignraziandola per aver esaudito il suo desiderio.ha ricevuto la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

