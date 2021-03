Fonseca perde uno dei suoi pezzi pregiati: stop lunghissimo (Di domenica 14 marzo 2021) Brutte notizie per la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi dovranno fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, uno dei perni fondamentali della rosa. Si complicano le cose per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico sarà costretto a fare a meno di uno dei suoi titolarissimi, attualmente fermo ai box per un infortunio. Henrikh Mkhitaryan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) Brutte notizie per la Roma di Paulo. I giallorossi dovranno fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, uno dei perni fondamentali della rosa. Si complicano le cose per la Roma di Paulo. Il tecnico sarà costretto a fare a meno di uno deititolarissimi, attualmente fermo ai box per un infortunio. Henrikh Mkhitaryan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Fonseca: 'Smalling non ha giocato contro lo Shakhtar perché aveva un fastidio. E’ meglio non rischiare, perché a… - romaforever_it : Fonseca perde i pezzi - simsantucci : RT @playroma: Fonseca non fa in tempo a trovare un equilibrio difensivo, 4 reti subite nelle ultime 8 gare, che perde Smalling per un probl… - corgiallorosso : #Fonseca perde i pezzi - marco76madeddu : RT @playroma: Fonseca non fa in tempo a trovare un equilibrio difensivo, 4 reti subite nelle ultime 8 gare, che perde Smalling per un probl… -