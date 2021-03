Fiamme nella notte, la pista del racket dietro un incendio a Giugliano (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Fiamme sono state visibili fino all’alba e il fumo acre ha invaso tutta l’area nord della provincia di Napoli. Su tutto un giallo: la pista che porta alla camorra e alle incessanti pressioni per le estorsioni che devono essere pagate anche in lockdown. A Giugliano in Campania, questa notte verso l’una, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in zona Asi per un incendio. Ha preso fuoco un capannone industriale di circa mille metri quadri. La struttura – andata completamente distrutta – produceva e vendeva capsule di caffè per l’azienda “Un altro caffe”. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLesono state visibili fino all’alba e il fumo acre ha invaso tutta l’area nord della provincia di Napoli. Su tutto un giallo: lache porta alla camorra e alle incessanti pressioni per le estorsioni che devono essere pagate anche in lockdown. Ain Campania, questaverso l’una, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in zona Asi per un. Ha preso fuoco un capannone industriale di circa mille metri quadri. La struttura – andata completamente distrutta – produceva e vendeva capsule di caffè per l’azienda “Un altro caffe”. L’è stato domato dai vigili del fuoco. Le cause dell’sono in corso di accertamento. Indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi ...

