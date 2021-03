"Come mi fa impazzire". Belen senza censura, la più privata delle confessioni su Antonino (Di domenica 14 marzo 2021) Belen Rodriguez torna a parlare della sua storia d'amore con Antonino Spinalbese, parrucchiere di cui si è innamorata subito. Pare che sia stato un colpo di fulmine. E a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 dove era ospite nella puntata di sabato 13 marzo, racconta: “Perché ho fidanzati con una certa continuità? Perché sono fortunata, mi corteggiano. Quindi quando mi lascio, arrivano… E qualcuno mi piace sempre. Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L'ho conosciuto in quel periodo dell'anno dove fra un lockdown e l'altro ci avevano liberato…Io e lui abbiamo 10 anni di differenza”. Chiusa, anzi archiviata, la storia con De Martino - adesso Belen è in dolce attesa. La registrazione del programma della De Filippi risale ad alcuni mesi fa (probabilmente non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021)Rodriguez torna a parlare della sua storia d'amore conSpinalbese, parrucchiere di cui si è innamorata subito. Pare che sia stato un colpo di fulmine. E a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 dove era ospite nella puntata di sabato 13 marzo, racconta: “Perché ho fidanzati con una certa continuità? Perché sono fortunata, mi corteggiano. Quindi quando mi lascio, arrivano… E qualcuno mi piace sempre.mi fa, altrimenti non ci starei. L'ho conosciuto in quel periodo dell'anno dove fra un lockdown e l'altro ci avevano liberato…Io e lui abbiamo 10 anni di differenza”. Chiusa, anzi archiviata, la storia con De Martino - adessoè in dolce attesa. La registrazione del programma della De Filippi risale ad alcuni mesi fa (probabilmente non ...

Advertising

felicebalsamo : Oggi ho rinnovato i certificati #SSL sul #Zimbra. Per non impazzire come ho fatto io, ecco i due link, non perdete… - Teresa75641417 : Mi fa impazzire come kerem sia entrato in sintonia con le persone più vicine ad hande e questo è tanto tantissimo ?? - sempreamelia : @whiteshadowsxy Ma come minimo, figutati che li faceva impazzire il fatto mi piacesse la musica italiana, perché pe… - Susannakaysen4 : Gastel è stato un grande uomo ma come fotografo non mi faceva impazzire, sono l’unica a pensare che quelle immagini… - aCherryCloud : @elleuemmei volevo capire l'hype attorno a questa storia per ora scorre abbastanza velocemente. mi piace perché non… -

Ultime Notizie dalla rete : Come impazzire Striscia la Notizia, trasparenze assassine: in prima serata, le veline "vestite" così Un look che ha colpito nel segno e che ha fatto impazzire gli italiani, quello sfoggiato dalle veline a Striscia la Notizia nella puntata in onda su ...del tg satirico più famoso d'Italia così come le ...

Belen, vestito trasparente a C'è posta per te. I fan: 'Si vede tutto' 'fuori di seno' a , il vestito trasparente senza reggiseno fa impazzire i fan: 'Si vede tutto...'. Ieri sera in onda su Canale 5, l'ultima puntata del programma ...e Gemma per avere consigli su come ...

MotoGP, il "vecchio stile" di Tardozzi fa impazzire i social Motosprint.it Natalia Paragoni, lo spacco arriva proprio fin lì… E che scollatura! – FOTO Natalia Paragoni fa impazzire ancora una volta tutti i suoi fan sul suo profilo Instagram. La nota showgirl mostra un primo piano super: spacco e scollatura ...

Enrico Letta, la prova del mutante Come tutti i Revenant della storia, da Di Caprio a De Gaulle, anche il redivivo Enrico Letta, tornato dal suo auto-esilio per chiamata diretta a segretario del Pd, sa cosa vuol dire essere di nuovo ne ...

Un look che ha colpito nel segno e che ha fattogli italiani, quello sfoggiato dalle veline a Striscia la Notizia nella puntata in onda su ...del tg satirico più famoso d'Italia cosìle ...'fuori di seno' a , il vestito trasparente senza reggiseno fai fan: 'Si vede tutto...'. Ieri sera in onda su Canale 5, l'ultima puntata del programma ...e Gemma per avere consigli su...Natalia Paragoni fa impazzire ancora una volta tutti i suoi fan sul suo profilo Instagram. La nota showgirl mostra un primo piano super: spacco e scollatura ...Come tutti i Revenant della storia, da Di Caprio a De Gaulle, anche il redivivo Enrico Letta, tornato dal suo auto-esilio per chiamata diretta a segretario del Pd, sa cosa vuol dire essere di nuovo ne ...