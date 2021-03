Cagliari-Juventus diretta e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di domenica 14 marzo 2021)si gioca, domenica 14 marzo 2021 alle ore 18.00 per la 27^ giornata di Serie A. Sardi reduci da una serie positiva di tre risultati utili consecutivi sotto la guida del nuovo mister, ospiti che arrivano dalla delusione dell'uscita dalla Champions League., le probabili formazionicaption id="attachment 1107591" align="alignnone" width="635"(getty images)/captionDiverse defezioni in entrambe le squadre. Ildi mister Semplici si affiderà a Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Out Pavoletti per squalifica. Nella, Pirlo opterà per Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, ...