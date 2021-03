Benevento | Matera Fdi | “Lavoriamo per dare una prospettiva alla città”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Fratelli d’Italia Sannio è impegnata in un’azione di ristrutturazione del partito, da punto di vista organizzativo, che si rende necessario all’esito del brillante risultato ottenuto alle regionali scorse”. Scrive così in una nota Mimmo, Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Sannio. “Le persone – si legge nella nota – che guardano con interessenostra formazione politica sono sempre di più, tant’è che già il nuovo tesseramento sta registrando un impennata consistente rispetto allo scorso anno“. “Siamo, inoltre, impegnati a ridefinire gli aspetti programmatici e di proposte per il Sannio e per il capoluogo in particolare. Complice lo spostamento delle elezioni amministrative, riteniamo – dice– necessaria una riflessione politica e programmatica che ...