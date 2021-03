(Di domenica 14 marzo 2021) I padroni di casa sono a digiuno di vittorie contro ilda ben tredici partite di campionato, in pratica da quasi sei anni (tutti i precedenti). Ci proverà stavolta, e poi avrà due chance anche nel mese di aprile, nelle semifinali di coppa danese. L’AGF è terzo in classifica, a otto punti dalla capolista InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Aarhus GF-Randers (lunedì, ore 19.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - zazoomblog : Pronostici di oggi 15 marzo: Wolves-Liverpool Aarhus GF- Randers Barcellona-Huesca e Pisa-Spal - #Pronostici… - infobetting : Aarhus GF-Randers (lunedì, ore 19.00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Aarhus Randers

Infobetting

...00FC - Lyngby BK 0 - 0 * 14:00 Brøndby IF - FC Copenaghen 16:00 FC Midtjylland -GF 18:00 FC Nordsjælland - AC Horsens 20:00 Vejle BK - Odense BK Danimarca > 1. Division 2020/2021 15:......30 NK BSK Bijelo Brdo - NK Sesvete Hajduk Split II - NK Croatia Zmijavci Danimarca > Superliga 2020/2021 12:00FC - Lyngby BK 14:00 Brøndby IF - FC Copenaghen 16:00 FC Midtjylland -GF ...I padroni di casa sono a digiuno di vittorie contro il Randers da ben tredici partite di campionato, in pratica da quasi sei anni (tutti i precedenti). Ci proverà stavolta, e poi avrà due chance anche ...Classifica del campionato danese 2020-21 dopo 19 giornate, a quattro dal termine della prima fase: Midtjylland 39, Brøndby 38, Copenaghen 34, Aarhus GF 33. Queste quattro si ritroveranno tutte nel Cha ...