Vinci Casa sabato 13 marzo 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di sabato 13 marzo 2021) Vinci Casa sabato 13 marzo 2021. L’estrazione di sabato 13/03/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, sabato 13 marzo ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 marzo 2021)13. L’estrazione di13/03/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.13...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa sabato 13 marzo 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - iamjohnnystone : @enzogoku69 @MarcoGiordano6 Però sai cosa è Enzo? Cerchiamo di vederla in un altro modo. Ovvero se ne segno 1 in pi… - 24enrico : @Peppe90898887 @juventusfc Beh se le vinci tutte, il campionato lo porti a casa al 99% - eantoniopolonia : @filippoASR1927 @AAngelo1994 @JBP_OfficialTW @Tomele03 come minimo hai 37 anni e hai la pancia della carbonara, e f… - ivana_vinci : @Ep988 Sicuramente si sono visti dopo ..dovevano andare sul set magari lui doveva prima portare Hector a casa.?? -