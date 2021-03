TSADJOUT TALENTO DEL CITTADELLA | CON SGUARDO SUL MILAN

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 marzo 2021) Nell’ennesima stagione da protagonista in Serie B, il, come spesso accade, mette in vetrina tanti giovani, pronti poi per il grande salto in Serie A, dopo anni in Primavera e in campionati minori. Uno dei volti più interessanti della compagine di Venturato per la stagione 2020-21, è quello di Frank, attaccante italiano, nato a Perugia nel 1999, ma di origini camerunensi (storia molto simile a quella di Mario Balotelli). Cresciuto nel, compiendo tutta la trafila nel vivaio fino ad arrivare a bussare alle porte della prima squadra, l’attaccante classe ’99, è dallo scorso settembre in prestiti dai rossoneri al, dopo che lo scorso anno ha optato per provare a spiccare il volo tra i professionisti allo Sporting Charleroi, in Belgio. Un’esperienza importante, nella massima serie belga, ...