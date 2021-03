Tonali a Sky: “Con Gattuso ci sentiamo, mi cazzea sempre, è fatto così” (Di sabato 13 marzo 2021) Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. In cui ha parlato anche di Gattuso, in vista della sfida di domani serva a San Siro “Con Gattuso ci sentiamo ogni tanto. Per me è come un padre nel mondo del calcio e può darmi consigli sia come uomo che come calciatore. Non ci sentiamo spessissimo, ma nel corso della stagione capita come è giusto che sia. Lui mi cazzea sempre, ma è fatto così. È una persona che elogia poco e pretende sempre tanto, ma è giusto così” Sul momento del Milan invece ha detto “Sembra strano, ma stiamo cercando di dimenticare la trasferta di Manchester perché è quello che serve quando ci sono questo tipo di partite. Ci siamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Il centrocampista del Milan, Sandro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. In cui ha parlato anche di, in vista della sfida di domani serva a San Siro “Conciogni tanto. Per me è come un padre nel mondo del calcio e può darmi consigli sia come uomo che come calciatore. Non cispessissimo, ma nel corso della stagione capita come è giusto che sia. Lui mi, ma è. È una persona che elogia poco e pretendetanto, ma è giusto” Sul momento del Milan invece ha detto “Sembra strano, ma stiamo cercando di dimenticare la trasferta di Manchester perché è quello che serve quando ci sono questo tipo di partite. Ci siamo ...

