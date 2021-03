Suona musica elettronica su PC o smartphone in 3D o con effetto AR (Di sabato 13 marzo 2021) Da Google Arts & Culture è uscito un nuovo esperimento interattivo davvero da provare, che permette di Suonare musica usando diversi sintetizzatori di suoni celebri e visualizzarli sullo schermo del telefono con effetto realtà aumentata o AR (augmented reality). Grazie a questo effetto, è possibile vedere gli strumenti musicali sullo schermo come se fossero realmente davanti a noi, poggiati sul pavimento oppure su un tavolo. Music, Makers & Machines è una pagina che celebra la storia della musica elettronica e che mette a disposizione un'applicazione web in 3D per Suonare combinando diversi suoni techno, sia da smartphone che da PC. Sugli smartphone che supportano la realtà aumentata (solo Android questa volta) ... Leggi su navigaweb (Di sabato 13 marzo 2021) Da Google Arts & Culture è uscito un nuovo esperimento interattivo davvero da provare, che permette direusando diversi sintetizzatori di suoni celebri e visualizzarli sullo schermo del telefono conrealtà aumentata o AR (augmented reality). Grazie a questo, è possibile vedere gli strumentili sullo schermo come se fossero realmente davanti a noi, poggiati sul pavimento oppure su un tavolo. Music, Makers & Machines è una pagina che celebra la storia dellae che mette a disposizione un'applicazione web in 3D perre combinando diversi suoni techno, sia dache da PC. Sugliche supportano la realtà aumentata (solo Android questa volta) ...

Advertising

Omantini : Vero mi ricorda i miei 18 anni anche se da me la sua musica si suona tutt'ora..da settembre a Pasqua e spesso anche… - gifrachino : Se ne va #Raoulcasadei, il re del 'lissio'. Un simbolo della Romagna.Quale babbo non ci ha propinato 'Ciao mare' al… - 123_viaFasulla : Sono in laboratorio, ad un certo punto sento una musica, mi affaccio e trovo un tizio che suona la cornamusa ?? - Blowersdaughter : Cronaca di un sabato mattina, anno domini 2021, post Sanremo: entro da caddy e musica leggera is playing; entro dal… - xbeomgyux : beomgyu che ascolta musica e suona, ma posso piangere così per un ragazzo che suona un flauto -