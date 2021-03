Spariti gli ordinativi di spesa di Arcuri Mascherine | il sospetto più clamoroso | indiscrezione dalla Procura | crolla tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Si stringe il cerchio intorno a Domenico, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid sostituito da pochi giorni dal generale Francesco Paolo Figliuolo, per volontà del neo-premier Mario Draghi. Secondo il Giornale, la Guardia di Finanza starebbe indagando sulla documentazione mancante dell'amministrazione, e in particolare starebbe cercando di fare luce suglidimisteriosamente. "L' indagine - si legge - riguarderebbe in particolare l'acquisto di, camici, ventilatori, che come a più riprese denunciato da diversi imprenditori italiani, sarebbero stati inspiegabilmente acquistati a prezzi superiori rispetto alle offerte che nel momento di maggiore emergenza, ovvero tra il marzo e il dicembre dello scorso anno, erano sul ...