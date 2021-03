Sondaggi politici | Conte il leader più amato dopo Draghi

(Di sabato 13 marzo 2021) Idi oggi pubblicati da Demos & Pi e illustrati da Ilvo Diamanti su Repubblica raccontano che il Partito Democratico perde tre punti percentuali e mezzo in un mese e si attesta al 17,2%, ovvero sotto la sconfitta elettorale del 2018. Il MoVimento 5 Stelle ne guadagna altrettanti e supera il partito che a breve sarà guidato da Enrico Letta e arriva quasi al 19%, mentre il primo partito rimane la Lega al 22,3%. In questa rilevazione Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è ancora sotto il Pd. Forza Italia intanto arriva all’8% mentre Liberi e Uguali e La Sinistra arrivano al 4,5% rubando voti al Pd. Isul gradimento deiinvece dicono che Marioè apprezzato da quasi il 70% del campione, ma è significativo che Giuseppe ...

Tutto questo è destinato ad influenzare gli scenariitaliani in modo più profondo di ... I leader dei vari partiti compulsano ie aspettano le elezioni che restituiranno, prima o poi, ...Quanto ai partiti, iconfermano il centrodestra al primo posto, con il 49% ( - 0,1), contro la compagine di centrosinistra, al 37,1%. Partendo dalla Lega, secondo i dati raccolti ...Oggi il M5s si augura che il futuro segretario dem possa confermare l’alleanza. Eppure in passato non sono mancati attacchi a Letta dal Blog delle Stelle.L’atto d’indirizzo approvato dalla giunta. L’assessore Scajola: «No all’autorizzazione per ogni attività estrattiva invasiva» ...