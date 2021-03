(Di sabato 13 marzo 2021) “Noi allenatori dobbiamo capire rapidamente che lavorando in Paesi diversi, si lavora anche con modi diversi di vedere la nostra professione, di viverla, di criticarla o anche di valorizzarla”. Lo ha detto Paulo, allenatore della, nel corso di una intervista a Forbes Italia. Su quali devono essere secondo lei le doti di un buon manager, il tecnico portoghese dice: “Per me, per essere un buon manager è fondamentale essere vero, onesto, entusiasta oltre a essere un grande motivatore. Per dirigere un gruppo di lavoro serve anche una grande capacità di adattamento. Perché la nostra leadership deve essere adattata secondo le caratteristiche delle persone che guidiamo, gli obiettivi del team e gli obiettivi da raggiungere”. Nel corso della sua attività avrà sicuramente vissuto situazioni complicate a livello manageriale. “L’importante è ...

Advertising

ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - Rosario29842551 : RT @augustociardi75: Zaniolo mai Smalling praticamente mai Dzeko poco Pedro sparito x settimane Veretout nel momento clou Ora pure Mkhitary… - sportface2016 : #Roma, #Fonseca ha le idee chiare: 'Voglio vincere titoli e campionati' - RealCosimino : la Roma di Fonseca (gioco) ha paura del napoli di gattuso (senza idee). anche oggi leggerò cose serie domani #RinviateRomaNapoli - peteW4P : Fonseca è esattamente il tipo di allenatore che mi piace, in più mi sembra anche una persona seria. Solo a Roma pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Al netto di qualche critica in alcuni momenti difficili, l'allenatore portoghese Paulosta facendo un ottimo lavoro alla, con una costante crescita che in questo momento ha portato i giallorossi a essere subito a ridosso delle prime in campionato e a un passo dai quarti di ...... seppur in coabitazione con la. Quella dell'Inter è stata comunque una rimonta lenta ma ... Rovida; Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato; Iliev; Satriano,. ...Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso di una intervista a Forbes Italia. Su quali devono essere secondo lei le doti di un buon manager, il tecnico portoghese dice: “Per me, per ...Paulo Fonseca ha svelato ai microfoni di DAZN la sua filosofia di gioco: le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.