Pasqua 2021 in lockdown: il piano di Lamorgese (Di sabato 13 marzo 2021) Controlli capillari per il lockdown di Pasqua 2021, quando l'Italia sarà zona rossa con divieti, regole e nuove restrizioni per i cittadini. Questo il piano del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, spiegato oggi in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Purtroppo a causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici dopo un anno di forti limitazioni non facile per le famiglie e le imprese", ha affermato il ministro, sottolineando come "le forze di polizia, i militari e le polizie locali, come sempre, faranno la loro parte per svolgere controlli capillari sul territorio. Ma un effettivo rispetto delle regole, che in questo contesto è finalizzato alla tutela della salute di tutti i cittadini, dipende soprattutto dai comportamenti individuali e dal senso civico che ci ...

