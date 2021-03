Pantera nera in Puglia, nuovo avvistamento "Stava dormendo" (Di sabato 13 marzo 2021) Era distesa al sole su un tetto di una pagliaia, di forma simile a un trullo, probabilmente a riposarsi dopo le fatiche notturne la Pantera nera avvistata mercoledì mattina da un residente a Palese ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Era distesa al sole su un tetto di una pagliaia, di forma simile a un trullo, probabilmente a riposarsi dopo le fatiche notturne laavvistata mercoledì mattina da un residente a Palese ...

Advertising

hugmeor_leaveme : A proposito della #Puglia ma la pantera nera? - ilmeteoit : #Puglia: una #PANTERA #NERA a spasso per la #CAMPAGNA. Il video - nsiosaaaa : Levi as Bagheera “Un'ombra nera piombò nel cerchio.Era Bagheera, la pantera nera, nera dappertutto come l'inchios… - SchiaffoLo : ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA PANTERA NERA #pantera - snorristorluson : RT @gaetano_barbati: La pantera nera calpesta i campi d'erba dell'Olimpico. Lo sguardo è penetrante, il passo è furtivo e i movimenti sinuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pantera nera Pantera nera in Puglia, nuovo avvistamento "Stava dormendo" Era distesa al sole su un tetto di una pagliaia, di forma simile a un trullo, probabilmente a riposarsi dopo le fatiche notturne la pantera nera avvistata mercoledì mattina da un residente a Palese che stava raccogliendo asparagi nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto. Si tratta dell'ultimo dei tanti avvistamenti avvenuti in ...

Carolina Marconi, la pantera sexy che ti stende con uno sguardo...pazzesca! Carolina Marconi centra l'obiettivo di far uscire di testa i suoi tanti fan dei social con uno scatto in stile pantera nera Quando la Natura ci mette il suo basta davvero poco a far perdere la testa e il cuore di migliaia di persone. Questo è senza dubbio il caso della bellissima Carolina Marconi , dea sexy ...

PUGLIA: una PANTERA NERA a spasso per la CAMPAGNA, gli abitanti fanno il VIDEO. Le IMMAGINI iLMeteo.it Pantera nera in Puglia, nuovo avvistamento "Stava dormendo" pantera nera avvistata mercoledì mattina da un residente a Palese (Bari) che stava raccogliendo asparagi nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto. Si tratta dell’ultimo dei tanti avvistamenti avvenuti ...

Pantera avvistata in Puglia: plausibile, indagare su detenzione esotici Vai alle news Pantera avvistata in Puglia: plausibile, indagare su detenzione esotici. È ormai un caso di interesse internazionale quello della pantera nera che si aggirerebbe in ...

Era distesa al sole su un tetto di una pagliaia, di forma simile a un trullo, probabilmente a riposarsi dopo le fatiche notturne laavvistata mercoledì mattina da un residente a Palese che stava raccogliendo asparagi nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto. Si tratta dell'ultimo dei tanti avvistamenti avvenuti in ...Carolina Marconi centra l'obiettivo di far uscire di testa i suoi tanti fan dei social con uno scatto in stileQuando la Natura ci mette il suo basta davvero poco a far perdere la testa e il cuore di migliaia di persone. Questo è senza dubbio il caso della bellissima Carolina Marconi , dea sexy ...pantera nera avvistata mercoledì mattina da un residente a Palese (Bari) che stava raccogliendo asparagi nelle campagne tra Giovinazzo e Bitonto. Si tratta dell’ultimo dei tanti avvistamenti avvenuti ...Vai alle news Pantera avvistata in Puglia: plausibile, indagare su detenzione esotici. È ormai un caso di interesse internazionale quello della pantera nera che si aggirerebbe in ...