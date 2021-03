Nel Lazio aumentano i casi: quasi duemila positivi (+241), 19 morti. Roma stabile a quota 800 contagi (Di sabato 13 marzo 2021) Il di oggi su oltre 17 mila tamponi nel (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi ( - 5) e +788 i guariti. ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Il di oggi su oltre 17 mila tamponi nel (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998), 19 i decessi ( - 5) e +788 i guariti. ...

