Napoli | donna di 39 anni accoltellata dodici volte dal compagno È morta in ospedale | l’assassino si è costituito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Ornella Pinto, 39enne napoletana, è statadurante la notte dalnella sua casa del quartiere San Carlo all’Arena. E’in: era stata colpita 12e, come hanno spiegato i medici, nonostante un intervento chirurgico per riparare le lesioni il suo cuore si è fermato. Si tratta della dodicesimauccisa in Italia dall’inizio dell’anno., Giuseppe Iacomino, classe 1978, ha citofonato poco dopo le 7 alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, nell’Orvietano, per costituirsi. Sta per essere trasferito nella Procura di Terni in attesa dell’interrogatorio del magistrato. Gli investigatori, dopo avere sequestrato il cellulare della vittima e del, stanno adesso ascoltando familiari, parenti, ...