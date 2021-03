Marc Marquez, il rientro è sempre più vicino (Di sabato 13 marzo 2021) Marc Marquez è sempre più vicino al suo obiettivo finale: tornare in sella ad una moto. Nel corso dell’ultima visita medica, il 93 ha ricevuto l’OK da parte dello staff medico per poter guidare, e per aumentare i carichi negli allenamenti. La guarigione del braccio destro, operato ben tre volte, procede finalmente bene, ed i problemi di infezione e pseudoartrosi sono solo un lontano ricordo. Ora Marc procede con il recupero, e con gli allenamenti. In un video, pubblicato di recente, il catalano mostra parte dei suoi progressi. Ma una domanda sorge spontanea… Marc Marquez, quando potrà tornare in moto? Dato che i medici gli hanno dato l’ok, non resta che scoprire quando “El Cabronsito” potrà finalmente tornare a guidare. Qui non abbiamo risposte certe, essendo che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021)piùal suo obiettivo finale: tornare in sella ad una moto. Nel corso dell’ultima visita medica, il 93 ha ricevuto l’OK da parte dello staff medico per poter guidare, e per aumentare i carichi negli allenamenti. La guarigione del braccio destro, operato ben tre volte, procede finalmente bene, ed i problemi di infezione e pseudoartrosi sono solo un lontano ricordo. Oraprocede con il recupero, e con gli allenamenti. In un video, pubblicato di recente, il catalano mostra parte dei suoi progressi. Ma una domanda sorge spontanea…, quando potrà tornare in moto? Dato che i medici gli hanno dato l’ok, non resta che scoprire quando “El Cabronsito” potrà finalmente tornare a guidare. Qui non abbiamo risposte certe, essendo che ...

