Luciana Littizzetto, l’adozione dei figli grazie a Maria De Filippi: il retroscena privato (Di sabato 13 marzo 2021) Luciana Littizzetto ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, ma soprattutto di come la conduttrice sia stata fondamentale per un passo importantissimo della sua vita. Ecco le sue parole. Il racconto di Luciana Littizzetto Loro sono due volti amatissimi dal grande pubblico. Da una parte una conduttrice storica, diventata una vera e propria icona del piccolo schermo, dall’altra una comica famosissima. Ma cosa hanno in comune Maria De Filippi e Luciana Littizzetto? Lo ha raccontato la stessa comica torinese, storica spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Raffaella Carrà, al programma A raccontare comincia tu su Rai Tre, ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021)ha parlato del suo rapporto conDe, ma soprattutto di come la conduttrice sia stata fondamentale per un passo importantissimo della sua vita. Ecco le sue parole. Il racconto diLoro sono due volti amatissimi dal grande pubblico. Da una parte una conduttrice storica, diventata una vera e propria icona del piccolo schermo, dall’altra una comica famosissima. Ma cosa hanno in comuneDe? Lo ha raccontato la stessa comica torinese, storica spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Raffaella Carrà, al programma A raccontare comincia tu su Rai Tre, ...

Advertising

ireeene_m : ma voi siete pronti per Luciana Littizzetto che manda a chiamare Gemma? non oso immaginare cosa non le dirà ?? #CePostaPerTe - paepp_hub : Esiste una pubblicità più mentalmente disturbante e che istiga all’omicidio di quella di Luciana Littizzetto? - romvantic : RT @Tristan__esdpv: Il mondo può fermarsi a Luciana Littizzetto che manda la posta a Gemma Galgani. STO IMPAZZENDO. - piperitaplace : RT @manicomyo: oggi si vive solo per luciana littizzetto che manda la posta a gemma - zazoomblog : Luciana Littizzetto percorso di studi da urlo: un concentrato di talento! - #Luciana #Littizzetto #percorso #studi -