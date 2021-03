LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Leclerc non ingrana sul giro secco, Bottas svetta con Mercedes (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Leclerc ci riprova con gomma C5 ma lima solo un decimo, non riuscendo a scavalcare nemmeno l’Alfa Romeo di Giovinazzi a parità di mescola. Giornata abbastanza allarmante per la scuderia di Maranello, al netto dei carichi di benzina e delle mappature dei motori. 16.46 Stroll nel frattempo ha effettuato un altro tentativo di time-attack con gomma rossa, non migliorando e restando quindi in quarta piazza a 404 millesimi dalla vetta con Aston Martin. 16.43 La scuderia di Brackley, nonostante le difficoltà di queste prime due giornate, si porta al comando della graduatoria senza però impressionare. Tutti i team hanno comunque (chi più, chi meno) margine specialmente sul giro secco, in vista della prima qualifica stagionale. 16.41 Mercedes non ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49ci riprova con gomma C5 ma lima solo un decimo, non riuscendo a scavalcare nemmeno l’Alfa Romeo di Giovinazzi a parità di mescola. Giornata abbastanza allarmante per la scuderia di Maranello, al netto dei carichi di benzina e delle mappature dei motori. 16.46 Stroll nel frattempo ha effettuato un altro tentativo di time-attack con gomma rossa, non migliorando e restando quindi in quarta piazza a 404 millesimi dalla vetta con Aston Martin. 16.43 La scuderia di Brackley, nonostante le difficoltà di queste prime due giornate, si porta al comando della graduatoria senza però impressionare. Tutti i team hanno comunque (chi più, chi meno) margine specialmente sul, in vista della prima qualifica stagionale. 16.41non ...

