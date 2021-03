Galli: “Terza ondata covid farà molti morti” (Di sabato 13 marzo 2021) “E’ fondamentale cercare di fermare una Terza ondata, potente, che farà molti morti e che, in larga misura, è già partita”. Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si esprime così sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus. L’Italia si appresta a dividersi tra zona rossa e zona arancione dal lunedì 15 marzo, secondo le misure previste dal nuovo decreto. “Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi”, dice all’Adnkronos Salute. Per fermare questa ondata e per “evitare le chiusure che sono dolorose per tutti” serve “vaccinare molte persone”. E abbiamo bisogno di tutte le armi disponibili. La vicenda del ritiro ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) “E’ fondamentale cercare di fermare una, potente, chee che, in larga misura, è già partita”. Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, si esprime così sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus. L’Italia si appresta a dividersi tra zona rossa e zona arancione dal lunedì 15 marzo, secondo le misure previste dal nuovo decreto. “Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi”, dice all’Adnkronos Salute. Per fermare questae per “evitare le chiusure che sono dolorose per tutti” serve “vaccinare molte persone”. E abbiamo bisogno di tutte le armi disponibili. La vicenda del ritiro ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Ora le chiacchiere stanno a zero, come avrebbe dovuto imparare qualche politico. La terza ond… - globalistIT : - lifestyleblogit : Galli: 'Terza ondata covid farà molti morti' - - lifestyleblogit : Galli: 'Terza ondata covid farà molti morti' - - frances78863240 : Galli:'Terza ondata covid farà molti morti' LA COLPA DI CHI E'?Nostra,che siamo stati tappati in casa! Fenomeno,inv… -