Edward Jenner | il vaiolo e le mucche da cui deriva “vaccinazione”

(Di sabato 13 marzo 2021) Nel XVII secolo il, una malattia ora scomparsa, era endemico ovunque in Europa e probabilmente in tutto il mondo e provocava circa 400.000 vittime ogni anno, inclusi cinque monarchi regnanti. Era forse la malattia umana più contagiosa, sotto certi aspetti più detestabile e temibile dell’altra mietitrice di vite umane, la peste; ma mentre la peste decideva tra la vita e la morte in tre o quattro giorni, ildurava due settimane o più. La malattia si trasmetteva tramite l’esposizione al virus Variola e l’infezione iniziava come un comune raffreddore. La vittima aveva febbre, letargia, dolori muscolari e mal di testa. Dopo alcuni giorni, appariva un’eruzione cutanea sul viso e sulla pelle, con piaghe che si formavano all’interno della bocca, della gola e del naso. Le pustole piene di liquido si sviluppavano e si espandevano, coprendo ampie ...