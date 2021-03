Daydreamer anticipazioni turche | Can confessa di non amare Sanem

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 13 marzo 2021) Nelle puntate italiane die Can stanno per recuperare il loro rapporto e dopo aver chiarito e superato le incomprensioni, decideranno di partire per un lungo viaggio che sancirà nuovamente la loro unione. Ma proprio poco prima di lasciare Istanbul, i due hanno un brutto incidente stradale che vedrà il Divit in pericolo di vita. Can resterà diverso tempo senza riprendere conoscenza, ma al suo risveglio farà una dichiarazione che sconvolgerà la povera. Lui infatti non ricorda il loro amore. Di seguito maggiori dettagli su questa vicenda. Tramedi, una seconda chance per Can eSembrava che nulla potesse far placare la rabbia dicontro Can, dopo quello che aveva passato dopo la sua partenza. Ma il Divit ha fatto di tutto ...