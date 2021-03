Campania, scoperto altro commerciante “ribelle”: blitz in palestra. Clienti in fuga (Di sabato 13 marzo 2021) Aumentano le infrazioni alla normativa anti-covid da parte di commercianti e artigiani. I carabinieri hanno scoperto in Campania un’altra palestra aperta abusivamente. E’ successo a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Campania, carabinieri scoprono palestra aperta: multati Clienti e istruttori A insospettire i militari dell’Arma il continuo via vai di persone vestite con abiti sportivi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) Aumentano le infrazioni alla normativa anti-covid da parte di commercianti e artigiani. I carabinieri hannoinun’altraaperta abusivamente. E’ successo a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino., carabinieri scopronoaperta: multatie istruttori A insospettire i militari dell’Arma il continuo via vai di persone vestite con abiti sportivi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania scoperto A Napoli officina smaltiva illegalmente rifiuti pericolosi Gli agenti, nel sottoporre a sequestro i locali, le attrezzature ed i rifiuti, hanno scoperto che il titolare dell'attività aveva manomesso il contatore all'interno dell'esercizio per cui, in ...

Gragnano, Vincenzo Ferraro muore di Covid a soli 23 anni: una delle vittime più giovani in Campania ... un ragazzo di soli 23 anni; si tratta di una delle vittime più giovani della Covid - 19 in Campania. Vincenzo era stato ricoverato in ospedale circa un mese fa, subito dopo aver scoperto la sua ...

A Napoli officina smaltiva illegalmente rifiuti pericolosi Agenzia ANSA “Viaggio in Campania. Arte, storie e luoghi”: le info sull’evento Tempo di lettura: < 1 minuto. Dopo il grande successo dell’edizione natalizia riparte “Viaggio in Campania. Arte, storie e luoghi”, un ciclo di visite virtuali guidate alla ...

Monteforte, si allenano in palestra nonostante le restrizioni covid, 5 persone sanzionate Il continuo via vai di persone vestite con abiti sportivi ha insospettito diversi residenti della zona che sapevano bene che da quelle parti vi era una palestra che doveva essere chiusa: in realtà, pe ...

