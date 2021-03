Calcio | Roma scrive a Lega A | chiede chiarimenti su rinvio Juve-Napoli e spostamento Roma-Napoli' **

Advertising

CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - fanpage : #RinviateRomaNapoli, la protesta social dei tifosi #13marzo - SkySport : Coppa Italia femminile, andata semifinali: Roma-Juventus LIVE su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A - housemiami : RT @CorSport: #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - GoranLagumdzija : RT @matteopinci: La lettera della Roma: 'Col rinvio un ingiusto vantaggio al Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Roma

La gara in tempo reale I liguri cercano di riprendere l marcia dopo la sconfitta con la, friulani che atraversano un buon ...La fashion blogger napoletana ed il talento dellae della Nazionale disembrano davvero presi ed innamorati, tanto che spesso amano farsi notare in pubblico. Con degli scatti che non ...Domani la Roma affronterà il Parma in trasferta (ore 15). Paulo Fonseca annuncia 3/4 cambi rispetto al precedente match con lo Shakhtar e l’impiego di Pedro ...Ne aveva parlato Fonseca in conferenza stampa e adesso è la società Roma a prendere posizione contro il rinvio della partita tra Juve e Napoli. La società giallorossa ha presentato un duro esposto in ...