Brindisi-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Ci si gioca il secondo posto tra Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna. Con la Serie A ormai a un punto di svolta per quanto riguarda la corsa verso l’alto, è sul PalaPentassuglia che sono puntati tutti gli occhi. Continua a dispiegarsi lo strano paradosso della Virtus, finora mai perdente in trasferta, ma ben sei volte sconfitta in casa, mentre Brindisi ha un bilancio rispettivamente di 7-3 e 7-2 nelle omologhe situazioni. Bilancio di 8-12 tra le due squadre, con due partite nei playoff della stagione 1980-1981 e tutte le altre negli ultimi 11 anni. All’andata finì 88-98, con l’Happy Casa che aveva ancora D’Angelo Harrison a pieno regime e le V nere lontane dall’ingaggio di Marco Belinelli. Centesima gara in A per Alessandro Pajola, Milos Teodosic può superare Peppe Poeta ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Ci si gioca il secondo posto tra Happy CasaSegafredo. Con laA ormai a un punto di svolta per quanto riguarda la corsa verso l’alto, è sul PalaPentassuglia che sono puntati tutti gli occhi. Continua a dispiegarsi lo strano paradosso della, finora mai perdente in trasferta, ma ben sei volte sconfitta in casa, mentreha un bilancio rispettivamente di 7-3 e 7-2 nelle omologhe situazioni. Bilancio di 8-12 tra le due squadre, con due partite nei playoff della stagione 1980-1981 e tutte le altre negli ultimi 11 anni. All’andata finì 88-98, con l’Happy Casa che aveva ancora D’Angelo Harrison a pieno regime e le V nere lontane dall’ingaggio di Marco Belinelli. Centesima gara in A per Alessandro Pajola, Milos Teodosic può superare Peppe Poeta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus #Bologna… - HitmanAuba : RT @MilosNSNS: Saturday #BetOfTheDay ???? Podrenone - Pescara ? Under 2.5 (1.70) ???? Virtus Bologna - Brindisi ?? Over 164.5 (1.80) #bettin… - MilosNSNS : Saturday #BetOfTheDay ???? Podrenone - Pescara ? Under 2.5 (1.70) ???? Virtus Bologna - Brindisi ?? Over 164.5 (1.80) #bettingtips - marinopetrelli : RT @supportersmagaz: Mario Arceri, direttore di @BasketMagazine e nostro editorialista esclusivo, presenta super sfida tra @HappycasaNBB e… -