Benevento-Fiorentina | Vlahovic scatenato | ancora in gol | è doppietta VIDEO

(Di sabato 13 marzo 2021) Show di Dusanal Vigorito. L’attaccante dellafirma la propriapersonale e segna il gol dello 0-2 contro unche rischia seriamente in chiave salvezza ora. Il centravanti serbo è il più lesto di tutti a ribadire in rete una respinta difettosa di Montipò ed è doppio vantaggio per i viola. In alto ildel secondo gol. SportFace.

Lore1968NL : un'istantanea di Pezzella da Benevento #beneventofiorentina #forzaviola #Fiorentina

0 - 2 LIVE 8' e 26' Vlahovic(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. All. F. Inzagh i ...Alle 18 un incrocio delicatissimo: aarriva la. Le due squadre sono alla pari, in classifica, con vista sul baratro. I viola hanno riacciuffato nel recupero il pareggio interno ...Infortunio Biraghi-La Fiorentina perde Cristiano Biraghi. L'esterno è andato in tribuna dopo l'ultimo provino in riscaldamento.Va in tribuna Cristiano Biraghi durante Benevento-Fiorentina. Il motivo dell’esclusione sarebbe un infortunio accusato in allenamento Non è nemmeno in panchina il laterale della Fiorentina, Cristiano ...