Benevento - Fiorentina | le probabili formazioni | tornano Ribéry e Castrovilli dal primo minuto

(Di domenica 14 marzo 2021) Scontro salvezza di grande importanza per la, che oggi pomeriggio alle 18:00 sarà impegnata sul campo delper la 27ª giornata di Serie A. Con entrambe le squadre appaiate in ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Fiorentina

, le probabili formazioni(4 - 3 - 1 - 2): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola; Gaich, Lapadula. All. Inzaghi(3 ...- Dopo la gara persa con la, per il, non si è presentato mister Pippo Inzaghi , ma il ds Pasquale Foggia : " Parlo io perchè è giusto che squadra e allenatore si isolino senza pensare ad altro. Il mister ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Con questo successo il Sassuolo sale a 39 punti, scavalcando proprio il Verona fermo a 38. Poker della Fiorentina al Benevento, grazie alla tripletta di Vlahovic e alla rete di Valentin Eysseric, ...