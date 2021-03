Ascoli- Venezia 1-1: Bajic risponde a Fiordilino (Di sabato 13 marzo 2021) Oggi 13 Marzo 2021 nello Stadio Cino e Lillo del Duca alle ore 14:00 si disputerà la partita Ascoli-Venezia di Serie B. Un primo tempo di attesa e di nervosismo in cui nessuna delle due squadre ha prevaricato sull’altra. Il Venezia nel secondo parziale va in vantaggio ma nei minuti finali l’Ascoli pareggia e chiude definitivamente la gara. Pre Ascoli-Venezia: le dichiarazioni degli allenatori Ascoli-Venezia: formazioni Ascoli (4-3-3): Leali, Pinna, Brosco, Quaranta, D’Orazio, Saric, Danzi, Sabiri, Parigini, Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Sottil. Venezia (4-2-3-1): Pomini, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci, Fiordilino, Taugourdeau, Maleh, Aramu, Esposito, Di Mariano. Allenatore: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Oggi 13 Marzo 2021 nello Stadio Cino e Lillo del Duca alle ore 14:00 si disputerà la partitadi Serie B. Un primo tempo di attesa e di nervosismo in cui nessuna delle due squadre ha prevaricato sull’altra. Ilnel secondo parziale va in vantaggio ma nei minuti finali l’pareggia e chiude definitivamente la gara. Pre: le dichiarazioni degli allenatori: formazioni(4-3-3): Leali, Pinna, Brosco, Quaranta, D’Orazio, Saric, Danzi, Sabiri, Parigini, Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Sottil.(4-2-3-1): Pomini, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci,, Taugourdeau, Maleh, Aramu, Esposito, Di Mariano. Allenatore: ...

Advertising

PicenoTime : Ascoli-Venezia 1-1, Zanetti: “Grande rammarico, abbiamo dominato e creato l'impossibile” - picenooggi : Ascoli-Venezia, interviste post gara. Sottil: “Per come si era messa sicuramente un punto guadagnato” - PicenoTime : Ascoli-Venezia 1-1, Sottil: “Arrabbiato per gol subito ma ottima reazione della squadra” - nuova_venezia : Sulla sua strada si è trovato davanti un grande Leali ma per oltre mezz’ora l’Ascoli ha giocato in dieci per il ros… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - ASCOLI-VENEZIA 1-1, UN SUPER LEALI SALVA I BIANCONERI - -