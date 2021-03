3.000 decessi per Covid-19 dall’inizio della pandemia in FVG (Di domenica 14 marzo 2021) Il Friuli Venezia Giulia tocca quota 3.000 decessi per Covid-19 dall’inizio della pandemia, con 14 morti registrati da ieri, cui se ne n’è aggiunto uno risalente al 15 febbraio scorso. I nuovi casi registrati rispetto a ieri sono 953, che portano il totale dei contagi in regione a 85.543. L’incidenza sul totale dei test – 10.288 tra molecolari e rapidi – è del 9,26%. Su 7.087 tamponi molecolari sono stati rilevati 629 nuovi contagi, con una percentuale dell’8,88%; 3.201 i test rapidi antigenici con 324 casi (10,12%). Leggermente in aumento il dato dei ricoveri nei reparti ordinari, con 504 pazienti (+6) mentre è stabile (65) nelle terapie intensive. Leggi su udine20 (Di domenica 14 marzo 2021) Il Friuli Venezia Giulia tocca quota 3.000per-19, con 14 morti registrati da ieri, cui se ne n’è aggiunto uno risalente al 15 febbraio scorso. I nuovi casi registrati rispetto a ieri sono 953, che portano il totale dei contagi in regione a 85.543. L’incidenza sul totale dei test – 10.288 tra molecolari e rapidi – è del 9,26%. Su 7.087 tamponi molecolari sono stati rilevati 629 nuovi contagi, con una percentuale dell’8,88%; 3.201 i test rapidi antigenici con 324 casi (10,12%). Leggermente in aumento il dato dei ricoveri nei reparti ordinari, con 504 pazienti (+6) mentre è stabile (65) nelle terapie intensive.

