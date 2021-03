Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZOORE 20:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE IN CAREGGIATA INTERNA CAUSA CODE TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA NUOVAMENTE UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA PROVOCA DISAGI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA QUALCHE DISAGIO SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO ED IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI APRILIA TRA VIA DEL GENIO CIVILE E L’ALLACCIAMENTO CON LA PONTINA NEI DUE SENSI CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE ILDAL PROSSIMO LUNEDI’ 15 ENTRA UFFICIALMENTE IN ZONA ROSSA. TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO QUINDI CONSENTITI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O ...