Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 10 | 30

(Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZOORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE OCCORSO IN ESTERNA, E CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PER CASSIA E BOCCEA. CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA. DISAGI ANCHE SULLA SALARIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA SETTEBAGNI E TENUTA DI SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA, TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN ENTRATA. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE “S”: IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...