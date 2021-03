Sampaoli | «Thauvin? Spero resti al Marsiglia» – VIDEO

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico delJorgeha parlato in conferenza stampa parlando della situazione di contratto di Florian. Le sue parole Il tecnico delJorgeha parlato in conferenza stampa parlando della situazione di contratto di Florian. Le sue parole. FUTURO – «C’è sempre la speranza che i migliori giocatori facciano parte del tuo progetto. Io consideroun grande giocatore che deve soltanto ritrovare il suo livello di gioco. Questo non è stato il suo anno migliore ma sappiamo quanto vale e cosa può dare. Mi piacerebbe poter contare su di lui anche in futuro». Leggi su Calcionews24.com

_Thauvin_GOAT : RT @VeNoXx5: @ActuFoot_ Le coaching gagnant de Sampaoli ahahahhaah - LoDrastico : Sampaoli alla prima con l'@OM_Officiel propone un 3-1-4-2 con Thauvin e Khaoui interni di centrocampo. - pap1pap : thauvin seconda pta... dai che sampaoli 'lo alleva' al 532 -

Il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa parlando della situazione di contratto di Florian Thauvin. Le sue parole Il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa parlando della situazione di contratto di Florian Thauvin. Le sue parole. FUTURO – «C'è sempre la speranza che i migliori giocatori facciano parte del tuo progetto. Io considero un grande giocatore che deve soltanto ritrovare il suo livello di gioco. Questo non è stato il suo anno migliore ma sappiamo quanto vale e cosa può dare. Mi piacerebbe poter contare su di lui anche in futuro».