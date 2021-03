Pd: Rotta, 'bene Letta, no unanimità ma verità per confronto' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Molto positive le parole con cui Enrico Letta, a cui faccio in bocca al lupo, ha annunciato la sua candidatura alla guida del Pd. Non cercherà unanimità ma verità perché la nostra comunità si ricostruisce solo a partire dal confronto. Evviva il Pd". Lo scrive su twitter Alessia Rotta del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Molto positive le parole con cui Enrico, a cui faccio in bocca al lupo, ha annunciato la sua candidatura alla guida del Pd. Non cercheràmaperché la nostra comunità si ricostruisce solo a partire dal. Evviva il Pd". Lo scrive su twitter Alessiadel Pd.

