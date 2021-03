Pd | Enrico Letta si candida a segretario | le parole

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti,ha accettato dirsi come nuovodel Pd: le sue primeha sciolto la riserva e con un tweet sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un video in cui annuncia latura comedel Partito Democratico, in sostituzione al dimissionario Nicola Zingaretti. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - Surfiniae : RT @petergomezblog: Enrico Letta dice sì al Pd: “Mi candido alla guida del partito, non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra di… - petergomezblog : Enrico Letta dice sì al Pd: “Mi candido alla guida del partito, non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Giornalista e blogger, così si descrive la moglie del politico italiano. Si chiama Gianna Fregonara ed è la seconda moglie dinonché madre dei suoi 3 figli , Giacomo, Lorenzo e Francesco. Tutto sulla compagna died ex "first lady" che sembra ora ...Pisano, classe 1966, ha mosso i primi passi in politica nel Partito popolare italiano per poi confluire nella Margherita e infine nel Partito democratico. Convinto europeista, è stato il ministro più ...Domenica l'assemblea dem che dovrebbe incoronarlo nuovo segretario. E arriva l'endorsment del leader dimissionario ...Il blocco dei licenziamenti per i tanti lavoratori che si trovano in cassa integrazione sarà valido fino al mese di giugno. Invece, per le imprese che non usufruiscono della cig fino a autunno. L’annu ...