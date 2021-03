Non è stato «dimostrato» che le cure domiciliari adottate in Piemonte contro la Covid-19 funzionano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 9 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un post dell’8 marzo 2021 pubblicato dal profilo Facebook di Francesca Donato, europarlamentare della Lega Nord. Nel post si sostiene che «il Covid si cura» e che dove le cure domiciliari sono state adottate, «il numero dei ricoveri si è ridotto di un terzo e sono crollati i decessi». Secondo Donato, «questi risultati dimostrano che le cure domiciliari precoci funzionano». A supporto del testo, Francesca Donato ha allegato uno spezzone di un servizio del Tg3 regionale Piemonte, andato in onda il 7 marzo 2021 alle ore 19.30 (dal minuto 7:15) secondo cui il protocollo nel distretto Asl Piemontese di Acqui-Ovada avrebbe permesso di diminuire a un ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 9 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un post dell’8 marzo 2021 pubblicato dal profilo Facebook di Francesca Donato, europarlamentare della Lega Nord. Nel post si sostiene che «ilsi cura» e che dove lesono state, «il numero dei ricoveri si è ridotto di un terzo e sono crollati i decessi». Secondo Donato, «questi risultati dimostrano che leprecoci». A supporto del testo, Francesca Donato ha allegato uno spezzone di un servizio del Tg3 regionale, andato in onda il 7 marzo 2021 alle ore 19.30 (dal minuto 7:15) secondo cui il protocollo nel distretto Aslse di Acqui-Ovada avrebbe permesso di diminuire a un ...

