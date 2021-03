Napoli, l'agente di Koopmeiners: Piace agli azzurri, porte aperte (Di venerdì 12 marzo 2021) Napoli - Notizie di mercato molto interessanti per i tifosi del Napoli : in base a quanto detto dal suo procuratore Bart Baving , il centrocampista Teun Koopmeiners - punto di forza dell' AZ Alkmaar e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021)- Notizie di mercato molto interessanti per i tifosi del: in base a quanto detto dal suo procuratore Bart Baving , il centrocampista Teun- punto di forza dell' AZ Alkmaar e ...

Advertising

EmiSilver1 : RT @francescatotolo: Salgono a 3 le morti sospette in Sicilia dopo la somministrazione del #vaccino di #AstraZeneca: il militare Stefano Pa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KOOPMEINERS - L'agente rivela: 'Piace al Napoli anche se non ho avuto contatti diretti con la dirigenza, le porte sono… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KOOPMEINERS - L'agente rivela: 'Piace al Napoli anche se non ho avuto contatti diretti con la dirigenza, le porte sono… - sportli26181512 : Napoli, l'agente di #Koopmeiners: Piace agli azzurri, porte aperte: Bart #Baving: 'Per parlare di trasferimenti è a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KOOPMEINERS - L'agente rivela: 'Piace al Napoli anche se non ho avuto contatti diretti con la dirigenza, le porte sono… -