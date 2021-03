MotoGP Test Qatar Day 5, sabbia e vento padroni di giornata (Di venerdì 12 marzo 2021) Se eravamo inquieti di vedere come sarebbe andata l’ultima giornata dei Test MotoGP in Qatar, rimarremo delusi. Il day 5 delle prove pre season è stato letteralmente insabbiato. Il tanto vento e la tanta sabbia portata in pista hanno quindi tolto la possibilità ai piloti di affinare gli ultimi dettagli in vista del primo GP stagionale del 28 marzo in Qatar. A migliorare la giornata il fatto che il governo Qatariota abbia offerto la possibilità a tutto il personale del paddock di vaccinarsi. La somministrazione è cominciata oggi con molti piloti che sembra abbiano aderito senza indugiare. Troppa sabbia in pista, ultima giornata di Test MotoGP in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Se eravamo inquieti di vedere come sarebbe andata l’ultimadeiin, rimarremo delusi. Il day 5 delle prove pre season è stato letteralmente into. Il tantoe la tantaportata in pista hanno quindi tolto la possibilità ai piloti di affinare gli ultimi dettagli in vista del primo GP stagionale del 28 marzo in. A migliorare lail fatto che il governoiota abbia offerto la possibilità a tutto il personale del paddock di vaccinarsi. La somministrazione è cominciata oggi con molti piloti che sembra abbiano aderito senza indugiare. Troppain pista, ultimadiin ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 sotto l'1:54 nei test di Losail: 'Mai così veloce in Qatar, sono contento'. VIDEO #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi e Alex Rins, a bordo pista si chiacchiera di macchine e Formula 1. VIDEO #SkyMotori #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP, test di Losail: il bilancio dal Qatar: Ci sono almeno quattro case e altrettanti piloti che possono puntare… - gponedotcom : Una tempesta di sabbia rovina l'ultimo giorno di test in Qatar: Soltanto cinque i piloti scesi in pista con Danilo… - sportface2016 : #MotoGP Test Losail 2021: Danilo #Petrucci è il migliore di giornata. Imperversano vento e sabbia, solo quattro p… -