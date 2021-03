Lockdown violato | coniugi assolti | “DPCM autocertificazione illegittimo”

Advertising

Valeriacredeche : RT @Libero_official: Il tribunale di #ReggioEmilia cancella la multa a una coppia che aveva violato il #lockdown: 'Ecco perché il #dpcm di… - pietro99_98 : RT @Libero_official: Il tribunale di #ReggioEmilia cancella la multa a una coppia che aveva violato il #lockdown: 'Ecco perché il #dpcm di… - divasinasce : RT @Libero_official: Il tribunale di #ReggioEmilia cancella la multa a una coppia che aveva violato il #lockdown: 'Ecco perché il #dpcm di… - Paola_zrz : RT @Libero_official: Il tribunale di #ReggioEmilia cancella la multa a una coppia che aveva violato il #lockdown: 'Ecco perché il #dpcm di… - uboot96km : RT @Libero_official: Il tribunale di #ReggioEmilia cancella la multa a una coppia che aveva violato il #lockdown: 'Ecco perché il #dpcm di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown violato

Altalex

Il collegio dei magistrati milanesi ha spiegato infatti che il 46enne haalcune tra le ... l'imprenditore accusato di stupro) e infine, nel marzo 2020, in pieno, avrebbe ospitato a ...Avevanoil, ma il giudice ritiene che "il fatto non costituisce reato" Lui aveva dichiarato di dover fare delle analisi, mentre lei di doverlo accompagnare. Ha mentito sull' ...La prima, annulla le sanzioni amministrative comminate a due cittadini che, violando il lockdown dello scorso aprile, avevano presentato autocertificazione falsa:"illegittimità del Dpcm che viola ...Stretta a livello nazionale decisa dal governo per arginare il contagio. Nei giorni di festa consentito in ambito reginoale lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone c ...