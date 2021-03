LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: una notte con il cuore ad Auckland (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Highlights seconda giornata – L’analisi di Stefano Vegliani – Dove seguire in tv e streaming le regate Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata ufficiale di gara della America’s Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Si continua a regatare senza soluzione di continuità nel golfo di Hauraki, con il quinto ed il sesto atto del confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand in programma nella notte italiana a partire dalle ore 4.15. Ricordiamo che italiani e neozelandesi si sfidano in una serie al meglio delle 13 regate, che assegnerà la Vecchia Brocca al primo team ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAHighlights seconda giornata – L’analisi di Stefano Vegliani – Dove seguire in tv e streaming le regate Buonaamici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata ufficiale di gara dellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di(in Nuova Zelanda). Si continua a regatare senza soluzione di continuità nel golfo di Hauraki, con il quinto ed il sesto atto del confronto traPrada Pirelli ed Emirates Team Newin programma nellaitaliana a partire dalle ore 4.15. Ricordiamo che italiani e neozelandesi si sfidano in una serie al meglio delle 13 regate, che assegnerà la Vecchia Brocca al primo team ...

