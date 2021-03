Lazio, nota ufficiale: «Agiremo in tutte le sedi per far valere le nostre ragioni» (Di venerdì 12 marzo 2021) La Lazio ha pubblicato una nota ufficiale dopo la decisione del Giudice Sportivo di non infliggere alcuna penalità al Torino La Lazio ha pubblicato una nota ufficiale dopo la decisione del Giudice Sportivo di non infliggere alcuna penalità al Torino per la mancata disputa della gara dell’Olimpico. nota – «Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e Agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni». nota del portavoce della S.S. Lazio ?? https://t.co/kpBRzoWYz9 pic.twitter.com/CtMEZgCjwM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Laha pubblicato unadopo la decisione del Giudice Sportivo di non infliggere alcuna penalità al Torino Laha pubblicato unadopo la decisione del Giudice Sportivo di non infliggere alcuna penalità al Torino per la mancata disputa della gara dell’Olimpico.– «Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo einlepreposte per farle».del portavoce della S.S.?? https://t.co/kpBRzoWYz9 pic.twitter.com/CtMEZgCjwM — S.S.(@OfficialSS) March 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

OfficialSSLazio : Nota del portavoce della S.S. Lazio ?? - LegaSalvini : ?? CI HANNO ASCOLTATO! Luisa Regimenti (Europarlamentare Lega): «Il Tar Lazio sospende la nota AIFA del 9 dicembre… - napolimagazine : LAZIO - Multa da 4.000 euro ad Inzaghi per espressioni blasfeme, la nota - apetrazzuolo : LAZIO - Multa da 4.000 euro ad Inzaghi per espressioni blasfeme, la nota - lazio_magazine : LAZIO - Multa da 4.000 euro ad Inzaghi per espressioni blasfeme, la nota -