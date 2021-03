La7, anziano irrompe e strapazza Sileri in tv: «Ho 96 anni, quando mi vaccinate?» (video) (Di venerdì 12 marzo 2021) Un ultranovantenne mette in difficoltà in diretta tv Pierpaolo Sileri. Adalberto Calvi è il papà di Fabio, regista di PiazzaPulita, su La7, vive a Bergamo e come dice Corrado Formigli «non ha ancora avuto uno slot per vaccinarsi. Com’è possibile? Perché ci sono queste diversità tra una regione e l’altra?». Il giornalista mostra la sua immagine con un cartello con scritto: «Ho 96 anni, quando mi vaccinate?». Sileri rimane spiazzato Pierpaolo Sileri, che è in collegamento, resta spiazzato. Il suo imbarazzo è evidente: «Dovrebbe essere già vaccinato. Anzi avrebbe dovuto ricevere la seconda dose», risponde il sottosegretario alla Salute. «Mi informerò su cosa sta accadendo… per capire cosa in effetti è accaduto». Bertolaso: «Le code vaccinali sono una vergogna» Proprio ieri Guido ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Un ultranovantenne mette in difficoltà in diretta tv Pierpaolo. Adalberto Calvi è il papà di Fabio, regista di PiazzaPulita, su La7, vive a Bergamo e come dice Corrado Formigli «non ha ancora avuto uno slot per vaccinarsi. Com’è possibile? Perché ci sono queste diversità tra una regione e l’altra?». Il giornalista mostra la sua immagine con un cartello con scritto: «Ho 96mi?».rimane spiazzato Pierpaolo, che è in collegamento, resta spiazzato. Il suo imbarazzo è evidente: «Dovrebbe essere già vaccinato. Anzi avrebbe dovuto ricevere la seconda dose», risponde il sottosegretario alla Salute. «Mi informerò su cosa sta accadendo… per capire cosa in effetti è accaduto». Bertolaso: «Le code vaccinali sono una vergogna» Proprio ieri Guido ...

