Isola dei Famosi 2021, fumata bianca per Tommaso Zorzi (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo una serie di tentativi, gli autori de L’Isola dei Famosi sono riusciti nel loro intento e, quindi, dopo aver appreso che Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid-19 e, dopo il secco rifiuto del vincitore del GF Vip, in seguito a estenuanti tentativi sono riusciti a convincere Tommaso Zorzi a diventare uno degli opinionisti del reality. Infatti, il rampollo milanese affiancherà Iva Zanicchi e, non appena risulterà negativa, anche Elettra, con la quale, nel frattempo, si è riappacificato. Tommaso Zorzi opinionista, la notizia Tommaso Zorzi sarà uno degli opinionisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi che partirà lunedì 15 marzo 2021. La notizia è ormai ufficiale, infatti, a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo una serie di tentativi, gli autori de L’deisono riusciti nel loro intento e, quindi, dopo aver appreso che Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid-19 e, dopo il secco rifiuto del vincitore del GF Vip, in seguito a estenuanti tentativi sono riusciti a convincerea diventare uno degli opinionisti del reality. Infatti, il rampollo milanese affiancherà Iva Zanicchi e, non appena risulterà negativa, anche Elettra, con la quale, nel frattempo, si è riappacificato.opinionista, la notiziasarà uno degli opinionisti della prossima edizione de L’deiche partirà lunedì 15 marzo. La notizia è ormai ufficiale, infatti, a ...

